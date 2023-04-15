"Чи міг я повірити, що Мартін Брейтвейт, з яким я грав в одній команді, одного дня опиниться у Барселоні? Чесно, не міг. Це було для мене дуже несподівано. Я йому зателефонував та запитав: "Як так?". Ми говорили англійською і він сказав: "Знаєш, це доля. Так що працюй, може, вона і до тебе посміхнеться".

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Найбільший дивак-одноклубник, із яким я грав в Іспанії? Тренера можу назвати. Хав'єр Агірре, з яким я працював у Леганесі. Він цікавий сам по собі. А ще у нас в колективі були мексиканці та аргентинці. Зокрема, Джонатан Сільва, який міг посміятися з президента або тренерів, абсолютно не соромлячись їхньої присутності.

Хто з хлопців, із якими я грав, став реальною зіркою? Юссеф Ен-Несірі, який зараз успішно грає у Севільї та за збірну Марокко. Ми з ним жили поруч. Ще ми одного року народження, а у нього не було водійських прав, тому на тренування ми їздили разом. Знову ж таки, Мартін Брейтвейт. А більше так нікого не згадаю", – сказав Кравець в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, Василь перебував на контракті в Леганесі з 2019 по 2022 роки.

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