Успішна гра 25-річного вихованця Карпат не залишилася без уваги. За інформацією Sport Arena, Кравцем зацікавився один із українських клубів, який наступного сезону може зіграти у Лізі чемпіонів.

Ворскла отримала пропозиції з Іспанії щодо двох українців

Джерело не розкриває, хто саме претендує на захисника Ворскли. Якщо ж подивитися в турнірну таблицю УПЛ, то на дві перепустки в Лігу чемпіонів передусім претендують Шахтар, СК Дніпро-1, Динамо та Зоря.

До слова, Кравець перейшов у Ворсклу минулого літа з іспанського Леганеса. Василь встиг зіграти у складі полтавців 15 матчів, у яких забив 3 голи та віддати 3 результативні передачі.

"Стоїчков танцював із шаблею": виступи за чужу збірну, бронза з Ворсклою, "викрадення" доньки у Тунісі та депутатство