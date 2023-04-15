"Мог ли я поверить, что Мартин Брейтвейт, с которым я играл в одной команде, однажды окажется в Барселоне? Честно, не мог. Это было для меня очень неожиданно. Я ему позвонил и спросил: "Как так?". Мы говорили на английском и он сказал: "Знаешь, это судьба. Так что работай, может, она и тебе улыбнется".

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Самый большой чудак-одноклубник, с которым я играл в Испании? Тренера могу назвать. Хавьер Агирре, с которым я работал в Леганесе. Он интересен сам по себе. А еще у нас в коллективе были мексиканцы и аргентинцы. В частности, Джонатан Сильва, который мог посмеяться над президентом или тренерами, совершенно не стесняясь их присутствия.

Кто из ребят, с которыми я играл, стал реальной звездой? Юссеф Эн-Несири, который сейчас успешно играет в Севилье и за сборную Марокко. Мы с ним жили рядом. Еще мы одного года рождения, а у него не было водительских прав, поэтому на тренировки мы ездили вместе. Опять же, Мартин Брейтвейт. А больше так никого не вспомню", – сказал Кравец в интервью изданию Український футбол.

Напомним, Василий находился на контракте в Леганесе с 2019 по 2022 годы.

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