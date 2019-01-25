"Він робить Аргентину щасливою", – Скалоні в березні може повернути Мессі у національну збірну

Виконувач обов'язків головного тренера збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про перспективи повернення Ліонеля Мессі в національну команду.

"Я поговорю з Мессі, перш ніж оголосити список гравців у березні. Він робить Аргентину щасливою, і я сподіваюся, що він може повернутися. Коли прийде час, ми поговоримо.

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Я сподіваюся, що він буде з нами. Але ще більше ми хочемо, щоб він був щасливим. У мене хороше передчуття", – сказав Скалоні після жеребкування Копа Амеріка 2019.

Нагадаємо, 31-річний нападник не грає за збірну після ЧС-2018, де "біло-блакитні" вилетіли на стадії 1/8 фіналу, програвши команді Франції.

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