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"Он делает Аргентину счастливой", – Скалони в марте может вернуть Месси в национальную сборную

25 января 09:56 132 Читати українською
"Он делает Аргентину счастливой", – Скалони в марте может вернуть Месси в национальную сборную
Лионель Месси / фото из соцсетей

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о перспективах возвращения Лионеля Месси в национальную команду.

"Я поговорю с Месси, прежде чем объявить список игроков в марте. Он делает Аргентину счастливой, и я надеюсь, что он может вернуться. Когда придет время, мы поговорим.

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Я надеюсь, что он будет с нами. Но еще больше мы хотим, чтобы он был счастлив. У меня хорошее предчувствие", – сказал Скалони после жеребьевки Копа Америка 2019.

Напомним, 31-летний нападающий не играет за сборную после ЧМ-2018, где "бело-голубые" вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв команде Франции.

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Теги
Мир Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина Лионель Скалони Лионель Скалони Копа Америка
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