Після фінального свистка нападник Ліверпуля намагався поговорити на підвищених тонах з головним тренером Ман Сіті. Вчасно втрутився Юрген Клопп, який завадив словесному конфлікту перерости у щось серйозніше.

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"Він просто сильніший за мене! Це не розчарування, мені дуже приємно. Мені неймовірно приємно. Ми знаємо, наскільки з ними важко.

Взагалі, це була чудова гра. Я справді пишаюся тим, що через 8 років після мого приходу ми так граємо. Ман Сіті виглядав дуже добре в усіх ланках. Ми протистояли неймовірній команді. Дозволити Ліверпулю лише двічі пробити у площину наших воріт – великий комплімент за те, як ми працюємо", – цитує Гвардіолу Sport Bible з посиланням на BBC.

Нагадаємо, нічиєю Ман Сіті та Ліверпуля скористався Арсенал, який дотиснув Брентфорд і очолив турнірну таблицю АПЛ після 13 турів.

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