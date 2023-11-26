После финального свистка нападающий Ливерпуля пытался поговорить на повышенных тонах с главным тренером Ман Сити. Вовремя вмешался Юрген Клопп, помешавший словесному конфликту перерасти во что-то посерьезнее.

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"Он просто сильнее меня! Это не разочарование, мне очень приятно. Мне невероятно приятно. Мы знаем, насколько с ними тяжело.

Вообще, это была отличная игра. Я действительно горжусь тем, что через 8 лет после моего прихода мы так играем. Ман Сити выглядел очень хорошо во всех звеньях. Мы противостояли невероятной команде. Разрешить Ливерпулю только дважды пробить в створ наших ворот – большой комплимент за то, как мы работаем", – цитирует Гвардиолу Sport Bible со ссылкой на BBC.

Напомним, ничьей Ман Сити и Ливерпуля воспользовался Арсенал, дожавший Брентфорд и возглавивший турнирную таблицу АПЛ после 13 туров.

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