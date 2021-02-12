"І правда, моєму синові доводиться плакати, але не з тих причин, про які ви думаєте. Думаю, він плаче, тому що в футболі є такі тренери, як ви, судді такого рівня, недбайливі і мовчазні ліги, часто упереджені журналісти, а також боягузи.

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Так, йому доводиться плакати. Але наші сльози, сльози мого сина, сльози спортсмена, футбольної магії, триватимуть одну ніч, після чого Неймар, як і завжди, відродиться, щоб знову перемагати", – поділився батько форварда у своєму Instagram.

Нагадаємо, Неймар не зміг дограти поєдинок проти Кана (0:1) і був змушений покинути поле на 60-й хвилині. Лікарі ПСЖ діагностували у зіркового форварда пошкодження лівого привідного м'яза.

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