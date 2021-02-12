"Він плаче, тому що у футболі є такі, як ви": батько Неймара наїхав на тренера Кана за насмішки над муками форварда
Неймар да Сілва, батько форварда ПСЖ Неймара, відреагував на слова наставника Кана щодо травми свого сина.
"І правда, моєму синові доводиться плакати, але не з тих причин, про які ви думаєте. Думаю, він плаче, тому що в футболі є такі тренери, як ви, судді такого рівня, недбайливі і мовчазні ліги, часто упереджені журналісти, а також боягузи.
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Так, йому доводиться плакати. Але наші сльози, сльози мого сина, сльози спортсмена, футбольної магії, триватимуть одну ніч, після чого Неймар, як і завжди, відродиться, щоб знову перемагати", – поділився батько форварда у своєму Instagram.
Нагадаємо, Неймар не зміг дограти поєдинок проти Кана (0:1) і був змушений покинути поле на 60-й хвилині. Лікарі ПСЖ діагностували у зіркового форварда пошкодження лівого привідного м'яза.
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