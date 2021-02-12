"Он плачет, потому что в футболе есть такие, как вы": отец Неймара наехал на тренера Кана за насмешки над муками сына
Неймар да Силва, отец форварда ПСЖ Неймара, отреагировал на слова наставника Кана по поводу травмы своего сына.
"И правда, моему сыну приходится плакать, но не по тем причинам, о которых вы думаете. Думаю, он плачет, потому что в футболе есть такие тренеры, как вы, судьи такого уровня, нерадивые и молчащие лиги, часто предвзятые журналисты, а также трусы.
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Да, ему приходится плакать. Но наши слезы, слезы моего сына, слезы спортсмена, футбольной магии, будут продолжаться одну ночь, после чего Неймар, как и всегда, восстанет, чтобы снова побеждать", – поделился отец форварда в своем Instagram.
Напомним, Неймар не смог доиграть поединок против Кана (0:1) и был вынужден покинуть поле на 60-й минуте. Врачи ПСЖ диагностировали у звездного форварда повреждение левой приводящей мышцы.
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