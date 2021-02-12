Неймар да Силва, отец форварда ПСЖ Неймара, отреагировал на слова наставника Кана по поводу травмы своего сына.

"И правда, моему сыну приходится плакать, но не по тем причинам, о которых вы думаете. Думаю, он плачет, потому что в футболе есть такие тренеры, как вы, судьи такого уровня, нерадивые и молчащие лиги, часто предвзятые журналисты, а также трусы.

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Да, ему приходится плакать. Но наши слезы, слезы моего сына, слезы спортсмена, футбольной магии, будут продолжаться одну ночь, после чего Неймар, как и всегда, восстанет, чтобы снова побеждать", – поделился отец форварда в своем Instagram.

Напомним, Неймар не смог доиграть поединок против Кана (0:1) и был вынужден покинуть поле на 60-й минуте. Врачи ПСЖ диагностировали у звездного форварда повреждение левой приводящей мышцы.

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