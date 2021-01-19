Легенда "червоних" заявив, що занепокоєний кондиціями Роберто Фірміно та побоюється за його місце в Ліверпулі, повідомляє FourFourTwo.

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Фірміно змарнував кілька перспективних нагод у ході недільних 0:0 проти Манчестер Юнайтед, а команда Юргена Клоппа втратила шанс піднятися на перше місце в Прем'єр-лізі. Бразилець у цьому сезоні забив 5 м'ячів за 25 матчів у всіх турнірах. Минулоріч він не зміг оформити двозначну кількість голів у чемпіонаті, забивши лише 9 м'ячів. І тепер Каррагер вважає, що його можна було б посадити в запас, якщо форвард не покращить форму.

"Він мав кілька шансів, але не зміг правильно розпорядитися м'ячем. Залучення ним інших до гри впало, а контрпресинг і відбір м'яч припинилися. Я зараз кажу не лише про нинішній сезон, а повертаючись до минулого сезону, коли Ліверпуль здобув титул. Я хвилювався вже тоді, гадаючи, чи зможе він усе виправити. Він той, за кого я переживаю найбільше, і якщо є хтось, кого знімуть з "експлуатації" раніше за інших, то я думаю, що це вірогідно буде Фірміно. Рано чи пізно це атакувальне тріо доведеться розділити.

Кількість голів неухильно зменшується. Також впадає у вічі його відсоток контролю м'яча. Це величезне падіння. Коли він не забивав і не асистував, то робив інші речі, але це тотальне падіння. Він той, за кого я переживаю. Чи це брак форми, чи повільне падіння з природних, звичних для всіх нападників, причин, коли досягаєш віку близько 30-ти, оскільки вони не грають так довго в порівнянні з іншими амплуа", – резюмував екс-оборонець.

До слова, реабілітуватися в очах Каррагера та решти фанатів Ліверпуля Роберто Фірміно може в четвер, 21 січня. На Енфілд у гості до "червоних" завітає Бернлі.

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