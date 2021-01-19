Легенда "красных" заявил, что обеспокоен кондициями Роберто Фирмино и опасается за его место в Ливерпуле, сообщает FourFourTwo.

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Фирмино упустил несколько перспективных возможностей в ходе воскресных 0:0 против Манчестер Юнайтед, а команда Юргена Клоппа не использовала шанс подняться на первое место в Премьер-лиге. Бразилец в этом сезоне забил 5 мячей в 25-ти матчах во всех турнирах. В прошлом году он не смог оформить двузначное количество голов в чемпионате, забив лишь 9 мячей. И теперь Каррагер считает, что его можно было бы посадить в запас, если форвард не улучшит форму.

"Он имел несколько шансов, но не смог правильно распорядиться мячом. Вовлечение им других в игру упало, а контр-прессинг и отбор мяча прекратился. Я сейчас говорю не только о нынешнем сезоне, а возвращаясь к прошлому сезону, когда Ливерпуль завоевал титул. Я волновался уже тогда, гадая, сможет ли он все исправить. Он тот, за кого я переживаю больше остальных, и если есть кто-то, кого снимут с "эксплуатации" раньше других, то я думаю, что это вероятно будет Фирмино. Рано или поздно это атакующее трио придется разделить.

Количество голов неуклонно уменьшается. Также бросается в глаза его процент контроля мяча. Это огромное падение. Когда он не забивал и не ассистировал, то делал другие вещи, но это тотальное падение. Он тот, за кого я переживаю. Будь то то недостаток формы или медленное падение по естественным, привычным для всех нападающих, причинам, когда достигаешь возраста около 30-ти, поскольку они не играют так долго по сравнению с другими амплуа", – резюмировал экс-защитник.

К слову, реабилитироваться в глазах Каррагера и остальных фанатов Ливерпуля Роберто Фирмино может в четверг, 21 января. На Энфилд в гости к "красным" пожалует Бернли.

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