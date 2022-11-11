Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк поділився враженнями від поєдинку 12-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1, в якому Артем Довбик проявив себе, забивши 3 м'ячі у зустрічі.

"Мені здалося, гра повинна була сподобатися глядачам. Були моменти забити в нас, у СК Дніпро-1 було ще більше. Можливо, на сьогодні нам бракує майстерності реалізовувати моменти. Можливо, ми занадто мало створюємо моментів. Якби було таких моментів 3-5 – уже 1 би забили. Ми ще не на тому рівні, щоб забивати з одного моменту.

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Не хочу ні з ким порівнювати, але ви всі бачили майстерність Довбика, який реалізовував моменти. Видно, що він переріс рівень УПЛ. От реалізував усе чітко, правильно, з запасом, холоднокровно. Але ми йдемо своїм шляхом. Думаю, у нас ще реалізація підтягнеться", – зазначив Вишняк у коментарі прес-службі Колоса.

До слова, Довбик став героєм матчу Колос – СК Дніпро-1, відзначившись трьома забитими м'ячами у зустрічі та принісши перемогу з рахунком 1:3.

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