"Мне показалось, игра должна была понравиться зрителям. Были моменты забить у нас, у СК Днепр-1 было еще больше. Возможно, на сегодняшний день нам не хватает мастерства реализовывать моменты. Возможно, мы слишком мало создаем моменты. Если бы было таких моментов 3-5 – уже 1 бы забили. Мы еще не на том уровне, чтобы забивать с одного момента.

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Не хочу ни с кем сравнивать, но вы все видели мастерство Довбика, реализовавшего моменты. Видно, что он перерос уровень УПЛ. Вот реализовал все четко, правильно, с запасом, хладнокровно. Но мы идем по своему пути. Думаю, у нас еще реализация подтянется", – отметил Вишняк пресс-службе Колоса.

К слову, Довбик стал героем матча Колос – СК Днепр-1, отличившись тремя забитыми мячами во встрече и принеся победу со счетом 1:3.

СК Днепр-1 обыграл Колос, Довбик сделал хет-трик – команда Кучера сохранила уверенное лидерство в УПЛ