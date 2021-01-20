"Він не буде готовий до матчу з Астон Віллою. Серхіо все ще перебуває на самоізоляції. Нам потрібен Агуеро, нам його не вистачає. Цифри говорять самі за себе – він один з найкращих форвардів в історії Манчестер Сіті.

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Аргентинець – це той гравець, який може сам створювати небезпечні моменти і поодинці вигравати матчі. Його немає з нами вже досить давно. Ми могли б почати скаржитися, але ми зробили абсолютно протилежне. Ми просто чекаємо на його повернення.

Ми хочемо, щоб він повернувся якомога швидше, але в той же час ми повинні рухатися вперед і використовувати тих футболістів, які у нас є. Ми здатні знайти альтернативу Серхіо, поки він відновлюється", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

До слова, Агуеро у поточному сезоні має у своєму активі лише 141 зіграну хвилину в АПЛ. Форвард пропустив значний проміжок часу через коронавірус та пошкодження.

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