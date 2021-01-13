Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро може приєднатись до Барселони в літнє трансферне вікно.

"Блаугранас" у пошуках результативної заміни Луїсу Суаресу звернули увагу на форварда Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.

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Трансферу може посприяти те, що у аргентинця завершується контракт із "містянами" влітку 2021 року, повідомляє The Sun. Манчестер Сіті ще не запропонував пролонгувати угоду своєму форварду.

До слова, Агуеро провів 9 матчів у поточному сезоні у складі команди Гвардіоли, записавши до свого активу 2 голи.

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