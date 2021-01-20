"Он не будет готов к матчу с Астон Виллой. Серхио все еще находится на самоизоляции. Нам нужен Агуэро, нам его не хватает. Цифры говорят сами за себя – он один из лучших форвардов в истории Манчестер Сити.

Барселона может подписать Агуэро свободным агентом

Аргентинец – это тот игрок, который может сам создавать опасные моменты и в одиночку выигрывать матчи. Его нет с нами уже достаточно давно. Мы могли бы начать жаловаться, но мы сделали абсолютно противоположное. Мы просто ждем его возвращения.

Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее, но в то же время мы должны двигаться вперед и использовать тех футболистов, которые у нас есть. Мы способны найти альтернативу Серхио, пока он восстанавливается", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

К слову, Агуэро в текущем сезоне имеет в своем активе лишь 141 сыгранную минуту в АПЛ. Форвард пропустил значительный промежуток времени из-за коронавируса и повреждения.

Ліверпуль та Ман Юнайтед дають Зінченку шанс на лідерство, Конте декласував Пірло, день бабака для Барси – огляд вікенду