Кобін порівняв результати Луческу та Фонсеки в Шахтарі – румун мав кращі умови

Колишній захисник Шахтаря Василь Кобін пригадав досвід співпраці з Паулу Фонсекою та Мірчею Луческу.

"Я з Фонсекою попрацював півтора року. Він мені дуже сподобався, дуже сильний тактик. Він здійснив багато перебудов у Шахтарі.

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Якщо зараз аналізувати, то в команді Луческу гравці були індивідуально сильніші, ніж ті, що були у Фонсеки. Але Паулу теж тримав планку і досягнув хороших результатів. Щодо Каштру не можу говорити як про людину. Але команда стала молодшою, потрібно дати рік-два, щоб оцінювати. Дуже багато залежить від самих гравців і їхньої адаптації", – сказав Кобін в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, український захисник належав Шахтарю з 2009 по 2017 роки. За цей час він шість разів ставав чемпіоном України та двічі здобував Кубок.

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