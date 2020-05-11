"Он никогда не попал из Браги в Рому": Луческу выразил недовольство поведением Фонсеки

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу высказался относительно своего преемника на тренерском мостике "горняков" Паулу Фонсеки.

"Я оставил пост тренера Фонсеке. Не скрою, что недоволен его поведением. Он даже не поблагодарил за прекрасную команду, которую я ему оставил. Одного телефонного звонка было бы достаточно.

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Он начал играть 4-4-2, как в Браге, но потом президент убедил его перейти на мою схему 4-2-3-1. Команда знала ее наизусть, она была создана специально под бразильцев. Ежегодно Шахтер продавал при мне парочку футболистов, не при Фонсеке. Но я должен признать, что Паулу продемонстрировал отличный интеллект и возможность адаптироваться.

Убежден, кроме бестактности по отношению ко мне, у него есть навыки сделать хорошую команду в Риме. Был доволен, когда мы обыграли его Брагу 4:0. К слову, он бы никогда не попал в Рому из Браги", – сказал Луческу в комментарии изданию Roma News.

Напомним, Фонсека сменил Луческу на посту главного тренера Шахтера в 2016 году. Добыв с "оранжево-черными" три чемпионства подряд и завоевав три Кубка Украины португалец в 2019 году возглавил итальянскую Рому. Луческу из чемпионата Украины переехал в соседнюю Россию, где стал руководителем Зенита.

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