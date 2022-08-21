У третьому турі "каноніри" розбили Борнмут з рахунком 3:0 і стали одноосібним лідером чемпіонату Англії. Українець відіграв весь поєдинок.

Зінченко розірвав мережу реакцією на розкішний гол Арсенала – відео дня

"Чудове відчуття, коли ти набираєш три очки, і при цьому не пропускаєш у свої ворота. Завжди важливо забити на початку гри, адже цей перший гол може дати тобі певну впевненість у контролі гри. Саме так і сталося. У нас все виходило добре, особливо в першому таймі, суперник нічого не створював – нуль ударів по воротах.

По перерві було важче, але Арсенал не пропустив – це головне. Є багато речей, які потрібно покращити, але я думаю, що команда на правильному шляху.

Саліба? Він неймовірний. Здається, у цього хлопця великий потенціал, хоча він ще дуже молодий. У нас є неймовірний центральний захисник.

Лідерство в АПЛ? Це лише початок сезону. Попереду багато ігор, є багато речей, які потрібно покращити, але Арсеналу просто потрібно зосередитися на кожному наступному матчі. Кожного тижня ми повинні вдосконалюватися і демонструвати нашу найкращу продуктивність", – цитує Зінченка офіційний сайт Арсенала.

"Каноніри" вдало стартували в АПЛ 2022/23, вигравши всі три матчі. Команда Мікеля Артети наразі є єдиною, хто ще не втрачав очок. Зінченко у всіх поєдинках виходив з перших хвилин і записав до свого активу один гольовий пас.

Арсенал феєрично захопив лідерство в АПЛ – унікальний Едегор, рідкісна перемога з фактором Зінченка, магія "Мессі"