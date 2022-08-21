В третьем туре "канониры" разбили Борнмут со счетом 3:0 и стали единоличным лидером чемпионата Англии. Украинец отыграл весь поединок.

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"Отличное ощущение, когда ты набираешь три очка, и при этом не пропускаешь в свои ворота. Всегда важно забить в начале игры, ведь этот первый гол может дать тебе определенную уверенность в контроле игры. Именно так и произошло. У нас все получалось хорошо, особенно в первом тайме, соперник ничего не создавал – ноль ударов по воротам.

После перерыва было тяжелее, но Арсенал не пропустил – это главное. Есть много вещей, которые нужно улучшить, но я думаю, команда на правильном пути.

Салиба? Он невероятный. Кажется, у этого парня большой потенциал, хотя он еще очень молод. У нас есть невероятный центральный защитник.

Лидерство в АПЛ? Это только начало сезона. Впереди много игр, есть много вещей, которые нужно улучшить, но Арсеналу просто нужно сосредоточиться на каждом следующем матче. Каждую неделю мы должны совершенствоваться и демонстрировать нашу лучшую продуктивность", – цитирует Зинченко официальный сайт Арсенала.

"Канониры" удачно стартовали в АПЛ 2022/23, выиграв все три матча. Команда Микеля Артеты единственная, кто еще не терял очков. Зинченко во всех поединках выходил с первых минут и записал в свой актив один голевой пас.

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