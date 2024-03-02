"Найбільше на мене впливав Зайцев, тому що я з ним найдовше пропрацював. Він дав мені шанс, за що я йому буду дуже вдячний.

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Я дуже поважаю Кварцяного, але з дисципліною він перегинав. Я не така людина, яка матюкається, підіймає руку на футболістів. Віталій Володимирович хороша людина, але він ненормальний!" – сказав Жилмар в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Жилмар був асистентом Сергія Зайцева та Віталія Кварцяного у запорізькому Металурзі. У 2018 році він очолив Львів, але покинув клуб вже після чотирьох турів УПЛ – з'ясувалося, що у бразильця не було тренерської ліцензії належного рівня. Згодом працював з аматорським клубом Полісся (Ставки).

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