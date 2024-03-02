“Больше всего на меня влиял Зайцев, потому что я с ним дольше всего проработал. Он дал мне шанс, за что я ему буду очень благодарен.

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Я очень уважаю Кварцяного, но с дисциплиной он перегибал. Я не такой человек, который матерится, поднимает руку на футболистов. Виталий Владимирович хороший человек, но он ненормальный!" – сказал Жилмар в интервью Українському футболу.

Напомним, Жилмар был ассистентом Сергея Зайцева и Виталия Кварцяного в запорожском Металлурге. В 2018 году он возглавил Львов, но покинул клуб уже после четырех туров УПЛ – выяснилось, что у бразильца не было тренерской лицензии должного уровня. Впоследствии работал с аматорским клубом Полесье (Ставки).

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