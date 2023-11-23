"Якщо ваш клуб підписує когось за 20 мільйонів фунтів, ви думаєте: Ну, він не може бути дуже хорошим. О, вони купили когось за 20 мільйонів фунтів. Він, мабуть, середнячок. За 30 мільйонів фунтів він може бути непоганим, за 40 мільйонів – він середнячок, з ним має бути все гаразд. Якщо тільки ви не витрачаєте 60-70 мільйонів фунтів зараз, я маю на увазі, що це просто божевілля.

Тренер Шахтаря вступився за Мудрика: "Челсі – це не команда"

Пам'ятаю розмову з Лемпардом, коли Челсі підписав Мудрика. Френк каже: "Харрі, він такий швидкий, він блискавичний, але він не знає гри". Я думаю: За 90 мільйонів фунтів і він не знає гри! Я маю на увазі, що за 90 мільйонів він повинен знати все", – сказав Харрі Реднапп в Kammy & Ben's Proper Football Podcast

Нагадаємо, у січні цього року Челсі заплатив Шахтарю за Мудрика 70+30 млн євро. Наразі українець оформив всього 2 голи і 2 асисти у 28 матчах за "синіх".

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