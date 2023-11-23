Английский тренер Харри Реднапп, который сейчас находится на пенсии, поделился деталями разговора с Фрэнком Лэмпардом, который отметил, что Михаил Мудрик не разбирается в футболе.

"Если ваш клуб подписывает кого-то за 20 миллионов фунтов, вы думаете: Ну, он не может быть очень хорошим. О, они купили кого-то за 20 миллионов фунтов. Он, пожалуй, середнячок. За 30 миллионов фунтов он может быть неплохим, за 40 миллионов – он середнячок, с ним должно быть все в порядке. Если только вы не тратите 60-70 миллионов фунтов сейчас, я имею в виду, что это просто безумие.

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Помню разговор с Лэмпардом, когда Челси подписал Мудрика. Фрэнк говорит: "Гарри, он так быстр, он молниеносный, но он не знает игры". Я думаю: за 90 миллионов фунтов и он не знает игры! Я имею в виду, что за 90 миллионов он должен знать все", – сказал Харри Реднапп в Kammy & Ben's Proper Football Podcast

Напомним, в январе этого года Челси заплатил Шахтеру за Мудрика 70+30 млн. евро. Пока украинец оформил всего 2 гола и 2 ассиста в 28 матчах за "синих".

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