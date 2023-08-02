Тренер Барселони Хаві підтвердив, що Усман Дембеле перейде до ПСЖ. Французький вінгер уже повідомив команду про своє рішення.

"Я розчарований трохи. Усман сказав, що хоче піти до ПСЖ, а ми в цій ситуації нічого вдіяти не можемо. Не можемо конкурувати з пропозицією з Франції. Це рішення гравця.

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Мені воно не здається красивим, але він вирішив піти. Усман не зміг мені конкретно сказати, чому він іде. Але це особиста справа кожного, удачі йому", – цитує Хаві видання Marca.

Нагадаємо, французький вінгер Барселони Усман Дембеле найближчим часом стане гравцем ПСЖ.

Усман приєднався до Барселони з дортмундської Борусії за 135 млн євро у 2017 році. За каталонців Дембеле провів 185 матчів, у яких відзначився 40 голами та 43 асистами. Transfermarkt оцінює вартість француза у 60 млн євро.

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