Тренер Барселоны Хави подтвердил, что Усман Дембеле перейдет в ПСЖ. Французский вингер уже сообщил команде о своем решении.

"Я разочарован немного. Усман сказал, что хочет пойти в ПСЖ, а мы в этой ситуации ничего поделать не можем. Не можем конкурировать с предложением из Франции. Это решение игрока.

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Мне оно не кажется красивым, но он решил уйти. Усман не смог мне конкретно сказать, почему он уходит. Но это личное дело каждого, удачи ему", – цитирует Хави издание Marca.

Напомним, французский вингер Барселоны Усман Дембеле в ближайшее время станет игроком ПСЖ.

Усман присоединился к Барселоне из дортмундской Боруссии за 135 млн. евро в 2017 году. За каталонцев Дембеле провел 185 матчей, отличившись 40 голами и 43 ассистами. Transfermarkt оценивает стоимость француза в 60 млн. евро.

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