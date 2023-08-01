Хаві вимагає замінити Дембеле – Феліша в Барселоні не буде з двох причин
Головний тренер Барселони Хаві відкинув кандидатуру Жоау Феліша, який публічно запропонував себе каталонському клубу.
Хаві ясно дав зрозуміти керівництву Барселони, що хоче знайти рівноцінну заміну Усману Дембеле, який ось-ось перейде в ПСЖ. Згідно з Mundo Deportivo, тренер "блаугранас" хоче бачити у складі своєї команди не форварда, а вінгера.
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Повідомляється, що саме з цієї причини Хаві не розглядає кандидатуру Жоау Феліша, який публічно запропонував себе Барселоні. Також португалець не любить відпрацьовувати в обороні – ще один аргумент для Хаві відмовитися від гравця Атлетіко.
Якщо Матеу Алемані та Деку не вдасться знайти заміну Дембеле, тренеру Барселони нічого не залишиться окрім як придивитися до молодіжної команди каталонців, у складі якої виступає 16-річний Ламін Ямал. Але це було б крайнім варіантом.