Хаві ясно дав зрозуміти керівництву Барселони, що хоче знайти рівноцінну заміну Усману Дембеле, який ось-ось перейде в ПСЖ. Згідно з Mundo Deportivo, тренер "блаугранас" хоче бачити у складі своєї команди не форварда, а вінгера.

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Повідомляється, що саме з цієї причини Хаві не розглядає кандидатуру Жоау Феліша, який публічно запропонував себе Барселоні. Також португалець не любить відпрацьовувати в обороні – ще один аргумент для Хаві відмовитися від гравця Атлетіко.

Якщо Матеу Алемані та Деку не вдасться знайти заміну Дембеле, тренеру Барселони нічого не залишиться окрім як придивитися до молодіжної команди каталонців, у складі якої виступає 16-річний Ламін Ямал. Але це було б крайнім варіантом.

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