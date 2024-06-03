Беллінгем зірвався, а Лунін приголомшив своєю реакцією на тріумф Реала – фактор Реброва використали у фіналі ЛЧ
22:15 - Читать на русском
Реал буденно виграв свою 15-ту Лігу чемпіонів, але за лаштунками було чимало цікавого.
Вінісіус Жуніор 83’
83’ Вінісіус Жуніор
Мадридці впевнено здолали Борусію Д на Вемблі і забрали додому чергового "вуханя". На жаль, Андрій Лунін через хворобу вилетів з тренувального процесу та залишився в запасі, дивлячись на якісну гру Тібо Куртуа. Скромний українець все ж отримав свою порцію слави.
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Джуд Беллінгем казково провів дебютний сезон у Реалі та мав право на невеличкий зрив. Тепер англійцю потрібно впевнено відіграти Євро, щоб покращити свої шанси на "Золотий м'яч". Про все це та інше більш детально – у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.
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