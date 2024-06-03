Мадридці впевнено здолали Борусію Д на Вемблі і забрали додому чергового "вуханя". На жаль, Андрій Лунін через хворобу вилетів з тренувального процесу та залишився в запасі, дивлячись на якісну гру Тібо Куртуа. Скромний українець все ж отримав свою порцію слави.

Лунін "звабив" іспанську політикиню, Рюдігер тикав "факи", Анчелотті підставив дитину – парад Реала після ЛЧ

Джуд Беллінгем казково провів дебютний сезон у Реалі та мав право на невеличкий зрив. Тепер англійцю потрібно впевнено відіграти Євро, щоб покращити свої шанси на "Золотий м'яч". Про все це та інше більш детально – у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.