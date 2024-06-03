"Футбол в України розвивається попри війну. Ми показуємо, що Україну не зламати, що ми сильна футбольна нація. Наша збірна досягає успіхів завдяки сильній мотивації, волі до перемоги та підтримці вболівальників вдома та за кордоном.

Німеччина готує футбольні табори для українських дітей і буде вчити тренерів – Шевченко уклав статусну угоду

Кожна перемога країни – на полі чи за його межами – важлива для українців, особливо для наших захисників на фронті. Футболісти про це знають.

Ми їдемо на Євро-2024 з наймолодшою командою. У кожного гравця є особливі навички та стрижень. Не хочу виділяти когось конкретного, дуже важливо проявити себе командою.

Коли я отримав пропозицію очолити УАФ, то розумів, з якими викликами зіткнусь, за яких умов доведеться розвивати український футбол. Дуже багато труднощів через питання безпеки, авіаудари та ракетні обстріли з Росії.

Але бажання трансформувати український футбол сильніше за це все. Хочеться зробити свій внесок у майбутнє України", – сказав Шевченко в коментарі Німецькому футбольному союзу перед очним матчем між збірними України та Німеччини.