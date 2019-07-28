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"Він не так сильно кричить", – Грізманн порівняв Вальверде з Сімеоне

09:38 85 Читать на русском
"Він не так сильно кричить", – Грізманн порівняв Вальверде з Сімеоне
Грізманн та Сімеоне / Соцмережі

Новачок Барселони Антуан Грізманн, вважає, що у наставника його нової команди є чіткі ідеї.

"Вони дуже різні. Вальверде спокійніший, він не так сильно кричить, як Сімеоне. Він інший, але у нього є чіткі ідеї, і він знає, чого хоче від команди, а це найголовніше.

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У Барселони і Атлетіко різні методи підготовки до сезону. У кожної команди є свої секрети", – передає слова Антуана Грізманна Sport.es.

Нагадаємо, французький форвард зі скандалом перейшов з Атлетіко у Барселону цього літа за 120 мільйонів євро. "Матрацники" вимагають у каталонців ще 80 мільйонів.

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Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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