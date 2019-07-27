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Грізманн зізнався, що не знав про своє майбутнє після заяви про відхід з Атлетіко

20:11 143 Читать на русском
Грізманн зізнався, що не знав про своє майбутнє після заяви про відхід з Атлетіко
Антуан Грізманн / Барселона

Нападник Барселони Антуан Грізманн розповів про свій перехід у стан каталонців.

"Коли я сказав, що покидаю Атлетіко, в моєму майбутньому ще не було ясності. Знав тільки, що хочу змінитися, прийняти новий виклик. Врешті-решт після роздумів, після відпустки, дійсно почалася історія з Барселоною. Саме цей варіант став для мене єдиним.

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Чи не задовго чекав? У підсумку тиждень, хоча так, досить довго. Багато коментарів, багато дзвінків... І коли мені нарешті подзвонили з Барселони, я був неймовірно щасливий.

У Барселоні дуже хочу вдосконалюватися, грати, бути важливим для тренера і для роздягальні, насолоджуватися футболом. Я тут, щоб допомогти команді", – передає слова Грізманна Mundo Deportivo.

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