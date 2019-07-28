"Он не так сильно кричит", – Гризманн сравнил Вальверде с Симеоне

Новичок Барселоны Антуан Гризманн, считает, что у наставника его новой команды есть четкие идеи.

"Они очень разные. Вальверде спокойный, он не так сильно кричит, как Симеоне. Он другой, но у него есть четкие идеи, и он знает, чего хочет от команды, а это самое главное.

Гризманн признался, что не знал о своем будущем после заявления об уходе из Атлетико

У Барселоны и Атлетико различные методы подготовки к сезону. У каждой команды есть свои секреты", – передает слова Антуана Гризманна Sport.es.

Напомним, французский форвард со скандалом перешел из Атлетико в Барселону этим летом за 120 миллионов евро. "Матрасники" требуют у каталонцев еще 80 миллионов.

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