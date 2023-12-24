"Пропасть между Бензема и общественностью растет с каждым днем. Он не играет и не может сделать разницу. Кроме этого, он не прилагает усилий. Словно говорит публике: "Я просто развлекаюсь с вами".

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Когда в январе приехал Роналду, он показал признаки того, что хочет играть. А Бензема ничего не предложил. Как будто он не нравится команде. Ему неудобно. Я не знаю причин этого", – приводит слова Аль-Фараджа Football Talk.

Добавим, что Бензема провел 19 матчей за Аль-Иттихад после перехода из Реала, в которых отметился 12 голами и 4 ассистами.

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