Саудівська Аравія, 18 тур

Аль-Іттіхад – Аль-Раед – 1:3

Голи: Ромаріньйо, 25 – Ель-Баркауї, 22, 72, Аль-Доссарі, 90

Вилучення: Аль Олаян, 12 (Іттіхад)

Карім Бензема вже може прощатися з чемпіонськими амбіціями. Аль-Іттіхад зазнав другої поразки поспіль. Ні француз, ні Н'Голо Канте з Фабінью нічого не змогли зробити з Аль-Раедом під керівництвом Ігора Йовічевіча.

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Зауважимо, що господарі вже на 12-й хвилині залишилися в меншості, але це не завадило їм звести перший тайм до результативної нічиєї. Однак вже по перерві Аль-Раед забив ще двічі, довівши справу до сенсаційної перемоги, завдяки якій підопічні Йовічевіча покинули зону вильоту. Аль-Іттіхад залишився на шостому місці, але відставання від лідера тепер становить 22 очки.