"У мене немає слів для Мітоми. Його справді недооцінюють, але повірте мені, він дуже недооцінений. Світ футболу не розуміє його цінності.

Зірковий підопічний Де Дзербі продовжив контракт із клубом

Він може бути неймовірним гравцем для будь-якого тренера, не тільки для мене. Він неймовірний", – цитує Де Дзербі інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Мітома перейшов в Брайтон у 2021 році, але ще рік виступав за Юніон. Загалом він зіграв за "чайок" в 54 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 12 асистів. Нещодавно японець продовжив угоду з Брайтоном до 2027 року. Англійські ЗМІ раніше повідомляли, що півзахисником активно цікавиться Манчестер Сіті.

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