Брайтон на своєму офіційному сайті повідомив про пролонгування контракту з Мітомою.

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Нова угода розрахована до червня 2027 року. Додамо, що японець приєднався до Брайтона у серпні 2021 року, але ще рік провів у оренді в бельгійському Уніоні Сент-Жиллуаз.

Зазначимо, що Мітома є однією з головних зірок Брайтона, гучно заявивши про себе в минулому сезоні (10 голів та 8 асистів у 41 поєдинку). У нинішній кампанії Каору зіграв у 11 матчах, відзначившись 3 голами та 4 асистами.

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