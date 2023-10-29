"Он может быть невероятным игроком для любого тренера": Де Дзерби расхвалил звезду, за которой охотится Манчестер Сити
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби высказал свое мнение по поводу лидера команды Каоры Митомы.
"У меня нет слов для Митомы. Его действительно недооценивают, но поверьте мне, он очень недооценен. Мир футбола не понимает его ценности.
Звездный подопечный Де Дзерби продлил контракт с клубом
Он может быть невероятным игроком для любого тренера, не только для меня. Он невероятный", – цитирует Де Дзерби инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, Митома перешел в Брайтон в 2021 году, но еще год выступал за Юнион. В целом он сыграл за "чаек" в 54 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 12 ассистов. Недавно японец продлил соглашение с Брайтоном до 2027 года. Английские СМИ ранее сообщали, что полузащитником активно интересуется Манчестер Сити.
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