"У меня нет слов для Митомы. Его действительно недооценивают, но поверьте мне, он очень недооценен. Мир футбола не понимает его ценности.

Звездный подопечный Де Дзерби продлил контракт с клубом

Он может быть невероятным игроком для любого тренера, не только для меня. Он невероятный", – цитирует Де Дзерби инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, Митома перешел в Брайтон в 2021 году, но еще год выступал за Юнион. В целом он сыграл за "чаек" в 54 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 12 ассистов. Недавно японец продлил соглашение с Брайтоном до 2027 года. Английские СМИ ранее сообщали, что полузащитником активно интересуется Манчестер Сити.

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