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"Він може бути кращим за Ярмоленка та Коноплянку", – Циганков зацікавив німецькі клуби

21:24 2031 Читать на русском
"Він може бути кращим за Ярмоленка та Коноплянку", – Циганков зацікавив німецькі клуби
Віктор Циганков / Фото: ФК Динамо

Хавбек київського Динамо Віктор Циганков викликав інтерес у клубів з Бундесліги.

"Мені часто телефонують із Німеччини та розпитують про Циганкова. Він молодий і має потенціал для великих клубів.

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Ми проводимо спеціальні тренування, властиві його позиції. І заняття з психології.

Важливо, щоб через кілька років він переїхав грати у футбол до іншої країни", – сказав старший тренер академії Динамо Ромео Вандлер у інтерв'ю порталу FootballHub.

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Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков
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