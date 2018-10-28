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Циганков зацікавив Тоттенхем – за "українським діамантом" стежать й інші топ-клуби

22 жовтня 18:57 6218 Читать на русском
Циганков зацікавив Тоттенхем – за "українським діамантом" стежать й інші топ-клуби
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Атакувальний півзахисник Динамо Віктор Циганков потрапив у сферу зацікавлень Тоттенхема та ще кількох провідних клубів Європи.

Тоттенхем розглядає можливість підписання 20-річного вінгера Динамо Віктора Циганкова. Лондонський клуб може зробити Динамо пропозицію щодо трансферу вже у січні, повідомляє Teamtalk.

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Наставник "шпор" Маурісіо Почеттіно є прихильником гри Циганкова та бажає бачити українця у своїй команді. Після літнього трансферного вікна, за підсумками якого Тоттенхем став єдиним клубом АПЛ, що не придбав жодного гравця, лондонці взимку готові вийти на трансферний ринок, а "динамівець" є одним із варіантів для Тоттенхема.

Також за "українським діамантом", як назвало Циганкова видання, стежать й інші топ-клуби Європи, серед яких Баварія, Барселона, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Проте наразі лише Тоттенхем готовий зробити Динамо конкретну пропозицію щодо трансферу Циганкова, який оцінюється у 18 млн євро.

У сезоні 2018/19 в активі Циганкова 6 голів за Динамо в усіх турнірах. У квітні цього року вінгер підписав новий контракт з Динамо, який розрахований до літа 2023 року.

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