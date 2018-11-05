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"Он может быть лучше Ярмоленко и Коноплянки", – Цыганков заинтересовал немецкие клубы

21:27 127 Читати українською
"Он может быть лучше Ярмоленко и Коноплянки", – Цыганков заинтересовал немецкие клубы
Виктор Цыганков / Фото: ФК Динамо

Хавбек киевского Динамо Виктор Цыганков вызвал интерес у клубов из Бундеслиги.

"Мне часто звонят из Германии и расспрашивают о Цыганкове. Он молодой и имеет потенциал для больших клубов.

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Мы проводим специальные тренировки, присущие его позиции. И занятия по психологии.

Важно, чтобы через несколько лет он переехал играть в футбол в другую страну", – сказал старший тренер академии Динамо Ромео Вандлер в интервью порталу FootballHub.

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