"Він мені як батько", – Козловський про відставку Кучука з посади наставника Руха

Президент Руха Григорій Козловський висловився щодо відставки Леоніда Кучука з посади головного тренера команди.

"Мені шкода, що так сталося. Самі обставини виявились сильнішими за повагу одне до одного. Я ставився до Леоніда Станіславовича з великою любов’ю і не лукавив, коли казав, що це висококваліфікований тренер. Він мені як батько.

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У мене такі почуття лише до двох тренерів – Мирона Маркевича і Леоніда Кучука. Це мудра людина, він посіяв у нашій команді це зерно мудрості, і я маю велику надію на те, що це зерно зійде і дасть хороші плоди. Тому шкода, але обставини дійсно виявились сильнішими. Ми не говоримо Кучуку "прощавай", сподіваюся, що рано чи пізно доля зведе нас знову.

Ми мали з Леонідом Станіславовичем теплу розмову, залишаємось з ним на зв’язку. Він дав нам багато хороших порад, пообіцяв, що і в подальшому буде нас консультувати, стежити за командою. Потрібно, щоб ці обставини стали другорядними. Сподіваюсь, так і станеться у найближчому майбутньому.

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Леоніду Станіславовичу низький уклін від усієї команди. У нас з ним було геть все, як у батька з сином. Але любов і професіоналізм були завжди, вони відчувались. Коли випадала нагода поспілкуватись, я з великою радістю не один вечір сидів з ним до шостої ранку. Про нього у мене залишаться лише приємні спогади", – зазначив Козловський в коментарі офіційному сайті Руха.

Нагадаємо, Кучук очолив Рух 1 лютого 2019 року і пішов зі своєю командою на зимову паузу у ранзі лідера Першої ліги. Біля керма "жовто-чорних" наставник провів 32 офіційні матчі – у його активі 18 перемог, 8 нічиїх та 6 поразок.

Рух мінімально здолав Прикарпаття і пішов на зимову паузу одноосібним лідером Першої ліги