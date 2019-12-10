Кучук прокоментував свій відхід з Руха

Колишній тренер першолігового Руха попрощався зі своєю командою.

"Термін мого контракту з Рухом невдовзі завершується. Настав час Руху рухатись далі, вирішили розійтись за обопільною згодою сторін. Дуже вдячний Президенту клубу Григорію Козловському за те, що дав змогу попрацювати у Русі, перевірити себе. Нами пройдено дуже довгий шлях: від команди-середняка – до команди, яка зараз у лідерах Першої ліги.

Низький уклін та повага футболістам. Не завжди таке трапляється, щоб гравці настільки вірили у тренерський штаб, свого Президента, були вірні ідеям клубу. Не завжди у нас все вдавалось, але ми всі разом були єдиним цілим, і це приємно. У кожному матчі ми грали на перемогу.

Кучук офіційно покинув Рух

Я всім вдячний, хочу сказати велике спасибі. Ми старались, щоб у нас все вийшло і у нас все вийшло. Будемо рухатись далі. Безперечно, буду стежити за Рухом. З колишніми керівниками клубів, у яких раніше працював, ми й досі зідзвонюємось. Вважаю своїм обов’язком зателефонувати, подякувати, а якщо треба, то й порадою допомогти. Особливо, якщо мова про Григорія Петровича. Він справжня людина. Людина футболу, перед якою я схиляю свою голову. Ми залишаємося з ним друзями.

Яка доля тренерського штабу? Не можу говорити за всіх, адже тут треба брати до уваги окремо взяту людину. Хочу їм подякувати, адже весь цей час ми були єдиним цілим і рухались у правильному напрямку. Ми багато чому навчились один у одного.

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Стосовно мене, не можу сказати, що буде далі. Ніхто цього не знає. Тренерська доля – річ непередбачувана. Готовими треба бути до будь-якої ситуації. За довгий період своєї тренерської кар’єри я переконався у тому, що в тебе має бути напоготові валіза, в яку у будь-який момент ти повинен скласти свої речі і поїхати. Наразі планую навідати рідних, відсвяткувати Новий рік, а як далі складеться. Поживемо-побачимо", – цитує Кучука офіційний сайт ФК Рух.

Нагадаємо, Кучук очолив Рух 1 лютого 2019 року і пішов зі своєю командою на зимову паузу у ранзі лідера Першої ліги. Біля керма "жовто-чорних" наставник провів 32 офіційні матчі – у його активі 18 перемог, 8 нічиїх та 6 поразок.

Рух мінімально здолав Прикарпаття і пішов на зимову паузу одноосібним лідером Першої ліги