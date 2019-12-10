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Кучук офіційно покинув Рух

12:43 2143 Читать на русском
Кучук офіційно покинув Рух
Леонід Кучук покинув Рух / ФК Рух

Львівський Рух оголосив про відхід головного тренера Леоніда Кучука.

Леонід Кучук більше не є головним тренером Руха. Угода з наставником розірвана за обопільною згодою, інформує офіційний сайт львівського клубу.

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Клуб подякував 60-річному тренеру за співпрацю. З чим пов'язане рішення про розрив контракту, наразі невідомо. Зауважимо, що вчора повідомлялося, що Кучук може покинути клуб.

Кучук очолив Рух в лютому 2019 року. На чолі команди наставник провів 32 офіційні матчі – 18 перемог, 8 нічиїх та 6 поразок. Після 19-ти турів Першої ліги 2019/20 Рух лідирує в чемпіонаті, набравши 39 очок.

Цікаво, що Леонід Кучук найдовше серед усіх тренерів працював у клубі – 313 днів.

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