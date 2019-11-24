Рух мінімально здолав Прикарпаття і пішов на зимову паузу одноосібним лідером Першої ліги

У неділю 19-й тур Першої ліги завершувало два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 19-й тур

Гірник-Спорт – Кремінь – 0:2

Голи: Скоблов, 29, Козьбан, 76

Прикарпаття – Рух – 0:1

Гол: Бойчук, 55

В рамках 19-го туру середняк Першої ліги Гірник-Спорт на власному полі приймав представника низів турнірної таблиці Кремінь. В середині першого тайму гості несподівано відкрили рахунок у матчі – відзначився півзахисник Дмитро Скоблов. По перерві господарі, намагаючись виправити становище, нарвались на контратаку і нападник Дмитро Козьбан забив вдруге, встановивши остаточний рахунок у поєдинку.

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У іншому матчі потенційний лідер першості – Рух – на виїзді зустрічався з івано-франківським Прикарпаттям. Перший тайм минув без забитих голів, а на 55-й хвилині Богдан Бойчук зумів відзначитись у воротах суперника. Львів’яни спокійно довели гру до логічної перемоги, яка дозволила їм стати одноосібним лідером Першої ліги.

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