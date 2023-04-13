"Шахтар має керівника, який любить футбол більше, ніж гроші. Ахметов заробляв кошти для команди. Він був закоханий у цю команду з шести-семи років і ніколи не погоджувався купувати клуб з-за кордону чи інший з України.

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Востаннє спілкувалися два тижні тому. Він засмутився, що я пішов у Динамо, але ж ми професіонали. До київського клубу мене тільки попросили прийти й поговорити, бо мали складний період, і, зрештою, переконали підписати контракт", – сказав тренер в інтерв'ю Gazeta Sporturilor.

Нагадаємо, що з Шахтарем Луческу виграв цілу низку трофеїв. Разом з "гірниками" він вісім разів ставав чемпіоном України, шість разів здобував Кубок країни та сім разів Суперкубок. В сезоні 2008/09 Луческу привів Шахтар до перемоги на європейській арені, вигравши Кубок УЄФА.

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