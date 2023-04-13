"Шахтером руководит человек, который любит футбол больше, чем деньги. Ахметов зарабатывал деньги для команды. Он был влюблен в эту команду с шести-семи лет и никогда не соглашался покупать клуб из-за границы или другой из Украины.

Луческу мог противостоять Динамо в Лиге чемпионов: "Это было бы предательством"

В последний раз общались две недели назад. Он расстроился, что я пошел в Динамо, но мы профессионалы. В киевский клуб меня только попросили прийти и поговорить, потому что у них был сложный период, и, наконец, убедили подписать контракт", – сказал тренер в интервью Gazeta Sporturilor.

Напомним, что с Шахтером Луческу выиграл целый ряд трофеев. Вместе с "горняками" он восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок страны и семь раз Суперкубок. В сезоне 2008/09 Луческу привел Шахтер к победе на европейской арене, выиграв Кубок УЕФА.

Душевный Днепр, веселые выезды, добряк Кварцяный и учитель Маркевич – украинский футбол глазами репортера в 2010-х