Луческу міг протистояти Динамо в Лізі чемпіонів: "Це було б зрадою"
Головний тренер Динамо Мірча Луческу зізнався, що рішення залишитися в Україні далося йому з великими зусиллями.
– Ваше найбільше досягнення за останні роки – це чемпіонство з Динамо?
– Команда програла попередній чемпіонат з відставанням від Шахтаря у 23 очки, а за рік зі мною виграли з перевагою в 11 очок. Також ми виграли Кубок та Суперкубок. Після пандемії прийшла війна, це вже не футбол, це неможливо... Наразі надзвичайно важко.
Луческу поїде з Динамо на наступний матч УПЛ – проблеми зі здоров'ям не настільки серйозні
– Згоден, країна у стані війни!
– Ми грали в Ужгороді, їхали 13 годин поїздом. Потім поїхали до Львова, це ще 7-8 годин. Коли виступали у єврокубках, щотижня їздили до Кракова, Львова, Києва, Кишинева. Дуже важко, але футболом треба жити та не здаватися. Це сентиментальний бік людей, які ні в чому не винні.
– У футбол все ж грають...
– Лише на 3-4 стадіонах. Я хотів опустити руки, але не можу! Усі іноземні тренери поїхали з України, але я не міг здатися. Це складна ситуація, але я не можу зрадити! Я вважаю, що це було б актом зради, якби я пішов.
– У вас були пропозиції?
– З Фенербахче (турки потім протистояли Динамо у кваліфікації ЛЧ та групі ЛЄ – прим. Футбол 24). Я не міг покинути Київ, хоч у мене дуже великі проблеми. З команди пішло 11 гравців, зараз у мене 5-6 дітей. Забарний поїхав до Англії, Циганков – до Іспанії, Вербіч і Кендзьора – до Греції... До пандемії київське Динамо вигравало багато матчів, мало багато вболівальників, а потім залишилося без всього цього, – поскаржився Луческу в інтерв'ю gsp.ro.
Луческу варто піти: головна проблема румуна, дороговказ від Шахтаря і гідна заміна іншим іноземцем, якого ви знаєте