– Ваше найбільше досягнення за останні роки – це чемпіонство з Динамо?

– Команда програла попередній чемпіонат з відставанням від Шахтаря у 23 очки, а за рік зі мною виграли з перевагою в 11 очок. Також ми виграли Кубок та Суперкубок. Після пандемії прийшла війна, це вже не футбол, це неможливо... Наразі надзвичайно важко.

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– Згоден, країна у стані війни!

– Ми грали в Ужгороді, їхали 13 годин поїздом. Потім поїхали до Львова, це ще 7-8 годин. Коли виступали у єврокубках, щотижня їздили до Кракова, Львова, Києва, Кишинева. Дуже важко, але футболом треба жити та не здаватися. Це сентиментальний бік людей, які ні в чому не винні.

– У футбол все ж грають...

– Лише на 3-4 стадіонах. Я хотів опустити руки, але не можу! Усі іноземні тренери поїхали з України, але я не міг здатися. Це складна ситуація, але я не можу зрадити! Я вважаю, що це було б актом зради, якби я пішов.

– У вас були пропозиції?

– З Фенербахче (турки потім протистояли Динамо у кваліфікації ЛЧ та групі ЛЄ – прим. Футбол 24). Я не міг покинути Київ, хоч у мене дуже великі проблеми. З команди пішло 11 гравців, зараз у мене 5-6 дітей. Забарний поїхав до Англії, Циганков – до Іспанії, Вербіч і Кендзьора – до Греції... До пандемії київське Динамо вигравало багато матчів, мало багато вболівальників, а потім залишилося без всього цього, – поскаржився Луческу в інтерв'ю gsp.ro.

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