Центрбек присоединился к Сент-Этьену на правах свободного агента. Еще в сентябре Севилья расторгла контракт Гнаньона, хотя в свое время отдала за него Ренну 13,5 млн евро.

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У защитника были постоянные проблемы с режимом, поэтому в составе "нервионцев" он наиграл всего 17 матчей. Первый спарринг за Сент-Этьен также вызвал беспокойство – Гнаньон выглядел откровенно тяжело, набрав за время "отпуска" 20 лишних килограммов. "Он очень толстый – сначала я подумал, что это охранник", – GFFN цитирует слова одного из партнеров 25-летнего игрока.

Сент-Этьен дал Гнаньону контракт до конца сезона и несколько недель для возвращения формы. "Зеленые" находятся на дне таблицы чемпионата Франции, поэтому ищут отчаянные решения для усиления состава.

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