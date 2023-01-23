Бразильця взяли під варту без права внесення застави. Алвеса звинувачують у зґвалтуванні. Інцидент трапився 30 грудня в одному з нічних клубів Барселони. Ймовірна жертва відразу заявила про це в поліцію, але затримати футболіста змогли лише після його повернення до Іспанії.

Хаві довелося просити вибачення за свою заяву про арешт Дані Алвеса, якого звинувачують у зґвалтуванні

Алвес намагався все заперечувати, але на відео з камер спостереження видно, що він справді усамітнювався із заявницею в туалеті розважального закладу приблизно на 15 хвилин. Згодом Дані змінив свої свідчення – визнав, що статевий акт був, але наполягає на добровільній участі дівчини. Проте вона стверджує, що бразилець взяв її силою та навіть змусив сказати, що вона його "маленька повія", повідомляє La Vanguardia.

"Я не знала, що за цими дверима, – думала, що там буде ще одна VIP-зона. Я чинила опір, але він був набагато сильніший за мене", – наводить іспанське видання слова 23-річної дівчини.

Наразі слідство триває, але найтитулованіший футболіст світу вже зіштовхнувся з першими проблемами – мексиканський клуб Пумас достроково розірвав контракт із ним.

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