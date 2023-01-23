"Хотів би трохи прояснити те, що я сказав учора про ситуацію Дані Алвеса. Мене неправильно витлумачили. Те, що я сказав, було неправильно витлумачено, можливо, я був недостатньо чітким у висловлюваннях. Думаю, що важливо пояснити свої слова.

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Я проігнорував жертву. Такі дії потрібно засуджувати. Не важливо – це зробив Дані чи будь-хто інший. Перепрошую, це були невдалі слова. Це дуже складна тема, але я забув згадати потерпілу. Прошу вибачення у неї та інших жертв гендерного насильства. Я здивований, що Дані виявився спроможним на таке. Я розумію критику і прошу вибачення", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, найтитулованіший футболіст світу минулого тижня потрапив за ґрати без права внесення застави за звинуваченням у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні жінки в одному з нічних клубів Барселони. Слідство триває, Дані Алвес уже кілька разів змінював свою версію подій.

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